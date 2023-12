Approvato il bilancio di previsione: "Abbiamo trovato l’equilibrio senza gravare sulla cittadinanza"

Il consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2024-26. L’assemblea ha dato il via libera al provvedimento, con nove voti favorevoli della maggioranza e tre contrari dell’opposizione. Alessandro Lumi, assessore al bilancio, spiega gli aspetti salienti.

"È un bilancio che raggiunge l’equilibrio senza aumenti per i cittadini – sottinea ; rimangono infatti invariate le aliquote Imu e l’addizionale comunale, a differenza di quella regionale che il Pd ha pesantemente aumentato, nonché tutti i canoni e le tariffe dei servizi. Tornano a salire le previsioni di entrata per quanto riguarda l’imposta di soggiorno, con la conferma del trend positivo delle presenze turistiche, tornate ormai sui livelli pre-pandemia. Il gettito Tari è stimato in base alle previsioni 2024 contenute nel piano economico e finanziario del gestore".

Lumi prosegue ricordando che "sul fronte della spesa è da segnalare la previsione di assunzione di 16 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, tornata possibile a seguito del miglioramento dei parametri di bilancio previsti dalla normativa. In questo senso particolare attenzione viene data al corpo di polizia municipale, che ha perso numerose unità negli ultimi anni e per il quale sono previste cinque nuove assunzioni a tempo indeterminato, oltre alla proroga delle unità a tempo già in forza".

Secondo l’esponente della giunta, "l’aspetto più positivo di questo bilancio è soprattutto sul fronte degli investimenti, anche in considerazione delle rigorose tempistiche imposte dal Pnrr. Nel triennio 2024-26 abbiamo stanziato le risorse per i lavori di adeguamento dello stadio Mariotti per due milioni e del Palaterme per 2,5 milioni, 130mila euro all’anno per il miglioramento energetico degli edifici comunali, l’intervento per il rifacimento dell’illuminazione e l’installazione della videosorveglianza in Pineta da 180mila euro. Per il 2025 si prevedono 600mila euro per i lavori di ristrutturazione e adeguamento della scuola Chini, 210mila per la manutenzione straordinaria della palestra senza tribune del Palavinci e 200mila per ristrutturazione, efficientamento energetico ed eliminazione barriere architettoniche del Palazzo del Turismo. Per il 2026 è programmata la spesa di 1,5 milioni per la ristrutturazione, riqualificazione e l’adeguamento sismico della scuola Rodari".

L’assessore ricorda che resta "la previsione dell’acquisto dello stabilimento Torretta dalla procedura concordataria delle Terme per un corrispettivo non superiore a un milione 510mila euro, da finanziare tramite mutuo. Il bilancio non tiene ancora conto delle risorse in arrivo per il restauro della torre dell’Orologio di Montecatini Alto, 350mila euro a fondo perduto dal governo, e in seguito all’esito favorevole della causa con Monsummano e Pieve a Nievole relativa alla gestione del depuratore, oltre 650mila euro che consentiranno già dal 2024 ulteriori interventi migliorativi".

Da.B.