Apparecchi a LED al PalaVinci di Montecatini Terme: nuovi standard di efficienza energetica

"E’ stato approvato dalla giunta comunale il progetto di per rendere più efficiente il sistema energetico del PalaVinci e della scuola Chini di viale Manzoni-viale Bicchierai". L’annuncio arriva dal vicesindaco Alessandro Sartoni, assessore ai lavori pubblici. "I lavori – prosegue – riguarderanno il miglioramento energetico dell’impianto di illuminazione della scuola secondaria di primo grado Chini consistente nel relamping, con l’inserimento di apparecchi a Led e di un sistema di controllo della luce. Il miglioramento dell’impianto di illuminazione del complesso sportivo di viale Leonardo Da Vinci con l’inserimento di apparecchi a Led ad alto rendimento e di un sistema di controllo della luce. L’inserimento di nuovi apparecchi a tecnologia a Led comporterà una riduzione dei costi di manutenzione e soprattutto un abbattimento dei costi energetici, quindi in senso ampio un minor impatto ambientale di questi edifici pubblici. Gli ambienti del complesso sportivo Leonardo da Vinci saranno illuminati con dispositivi Led di potenza e disegno variabile tra i vari spazi con prestazioni adeguate ai più recenti standard in termini di consumo energetico".

Sartoni aggiunge che "sono previsti apparecchi a Led da 44,4 , 85,4 , e 186 watt negli ambienti dedicati all’attività sportiva e apparecchi a Led con sensore da 30,4, 40,3 watt per bagni e magazzini e apparecchi led da 35,2, 39,2 watt negli spazi di distribuzione. E’ prevista anche l’installazione di un sistema di controllo e gestione della luce. L’intervento prevede la sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi illuminanti dotati di sorgente a Led alta efficienza, scelti in funzione del tipo di locale e tipo di posa, riducendo la potenza installata, confermando o migliorando i valori illuminotecnici attuali allineandoli ai valori minimi richiesti dalla normativa vigente".