Anzilotti, è già conto alla rovescia Studenti e professori a tavola prima dell’atteso esame di maturità

L’Istituto tecnico agrario Anzilotti ha salutato gli studenti prossimi all’esame di Stato con una cena che si è tenuta lunedì nei locali del Convitto, preparata dal personale di cucina rimasto in servizio per l’occasione. Alla presenza del dirigente scolastico Francesco Panico e dei professori che li hanno accompagnati al termine del loro percorso di studi, i ragazzi hanno festeggiato la fine della scuola e brindato al buon esito della prova che, oramai fra pochi giorni, li attende.

Il 21 giugno, infatti, sono in programma gli scritti; non si conoscono ancora i titoli delle tracce, nelle aule si rincorrono le voci su chi saranno gli autori e gli argomenti scelti dal Ministero, si fanno pronostici tra euforia e un po’ di preoccupazione... L’esame di maturità è sempre un salto nel buio, rappresenta una porta che si chiude, anche con un po’ di malinconia, prima, però, che se ne aprano chissà quante altre. "Gli insegnanti e il personale non docente della scuola pesciatina fanno un caloroso in bocca al lupo a tutti i maturandi". Agli studenti, che hanno voluto condividere con noi il momento, giungano anche gli auguri della redazione per un esame indimenticabile.