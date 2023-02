Anziani a lezione antitruffa dai carabinieri

di Valentina Spisa

"La prevenzione delle truffe agli anziani". Questo l’importante dell’incontro pubblico di ieri con la cittadinanza a cura del luogotenente Mario Giuseppe Tona, comandante della stazione carabinieri di Ponte Buggianese.

All’incontro dell’altro giorno in biblioteca, hanno preso parte anche il sindaco Nicola Tesi e gli assessori Maria Grazia Baldi e Beatrice Giannanti. "Ultimamente – ha dichiarato il luogotenente Tona - per fortuna, nello specifico, non nel nostro Comune, ma, comunque, purtroppo, in comuni limitrofi, in comuni della Toscana, in tutta Italia, si stanno verificando episodi criminosi in cui ci si approfitta di persone di una certa età. Gli autori di questi reati si presentano a casa della vittima, fingono di essere incaricati del Comune o di aziende relative a utenze domestiche o di banche. Le truffe cambiano nel corso del tempo: ad oggi, le truffe principali che si possono realizzare sono soprattutto due. In una tipologia di truffa si presentano sotto le false sembianze di incaricati delle acque, con la scusa di verificare se l’acqua dell’utenza domestica sia inquinata o meno – di solito inventano che si è verificato un qualche sversamento o contaminazione -. Vi chiedono di aprire l’acqua; si presentano dotati di falsi strumenti e producono un rumore ad arte, anche semplicemente con il telefonino, dopodiché vi dicono che, in effetti, l’acqua è inquinata. Vi consigliano dunque di andare a prendere soldi, oro, tutti gli oggetti preziosi che avete, di infilarli un sacchetto e di chiuderlo in frigorifero, asserendo che devono sparare nelle tubature una sostanza che può interagire con denaro e oro e li può distruggere".

"Se la vittima si allarma – ha spiegato ancora il comandante della stazione carabinieri di Ponte Buggianese – e mette in pratica questi suggerimenti, poi le viene consigliato di chiudersi in un’altra stanza o, comunque, di allontanarsi. In questa fase, saranno rubati tutti i vostri beni, magari anche con l’ausilio di un nuovo complice, che, nel frattempo, si sarà introdotto in casa. I truffatori, dunque, si dileguano e quando la vittima apre il frigorifero non trova più nulla. La raccomandazione è di denunciare questi fatti: non abbiate paura e non temete di apparire ingenui o di essere rimproverati perché siete stati fiduciosi e vi hanno ingannato. Venite in caserma e noi vi aiuteremo".

Venerdì 24 febbraio, alle 21, alla biblioteca di via Boito, si terrà un secondo incontro incentrato sempre sulla prevenzione delle truffe agli anziani, in orario serale, a cui è invitata tutta la cittadinanza.