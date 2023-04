Antonio Grassotti si dimette da amministratore del mercato dei fiori

Il candidato sindaco del centro destra, Antonio Grassotti, comunica che il 31 marzo ha inviato al sindaco Oreste Giurlani le dimissioni da Amministratore Unico del Mefit, "in quanto incompatibile con la mia attuale posizione di candidato a sindaco- ha spiegato -Nei giorni precedenti, come da Statuto dell’Azienda Speciale, è stato inviato al Comune di Pescia il bilancio consuntivo del 2022, chiuso in attivo, così come gli altri precedenti. Nella lettera di dimissioni ho ringraziato il sindaco Giurlani per la fiducia espressa affidandomi l’incarico ed ho ringraziato tutti gli operatori del mercato ed i collaboratori dell’Azienda Speciale per il supporto offertomi negli oltre sette anni che mi hanno visto impegnato nell’amministrazione del Mefit. Ringraziamenti che rinnovo in questo momento a tutti, con l’augurio che in tempi rapidi giungano a soluzione tutte le problematiche riguardanti il complesso immobiliare ex Comicent- conclude -così da consentire l’utilizzo completo dell’intera area".

Sulle dimissioni interviene anche "Pescia Cambia": "Abbiamo appreso che Grassotti ha rassegnato le dimissioni da presidente del Mefit. Riteniamo che sia un atto dovuto visto che le scelte politiche che ha assunto lo mettono in competizione con il sindaco Giurlani che lo volle a suo tempo in quel ruolo.

Vogliamo comunque ringraziarlo per il lavoro svolto in questi anni molto difficili per il Mefit e per le responsabilita’ che cio’ ha comportato. E proprio per questa situazione e per l’importanza che il Mefit riveste per il settore agricolo del nostro comune e per l’intero distretto floricolo in vista di scadenze assolutamente prioritarie, non avremmo voluto perdere una presenza importante. Le scelte politiche però sono personali e si possono non condividere ma sono legittime quindi ci confronteremo nello scontro elettorale, anche duramente se necessario, ma in modo assolutamente leale".