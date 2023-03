Antonio Bellandi dirigerà a Zagabria concerto organizzato dall’istituto Cervantes

L’ uzzanese Antonio Bellandi (nella foto) compositore e direttore d’ orchestra sarà di scena sabato 18 marzo a Zagabria alle 19 per un concerto organizzato dall’ Istituto Cervantes di Zagabria dall’ ambasciata spagnola e quella italiana della capitale croata per la prima esecuzione assoluta del suo brano "Three colors" per marimba e vibrafono. La sala dove sarà eseguito il concerto si chiama Narodni Dom sede dell’ accademia nazionale delle Scienze e delle Arti. Ad eseguire il brano sarà il Flam-a Duo formato da Francesco Mazzoleni e Luis Camacho Montealegre. Il programma della serata sarà formato da brani di autori spagnoli e italiani quali Turina, Granados, Soler, Sgambati, Mazzoleni. La composizione di struttura è prevista in tre movimenti (Light Blue, Grey, White) che cerca di creare un mondo sonoro rarefatto ma al tempo stesso virtuosistico, alterando momenti evocativi ad altri complessi. Il 20 marzo invece il compositore sarà di scena a Milano al prestigioso "Festival 5 Giornate" dove eseguirà l’ altro suo brano per sax contralto e soprano "E fior gittando e di sopra e dintorno" ad eseguire le musiche sarà l’ orchestra Eccetera Saxophone Duo.

Stefano Incerpi