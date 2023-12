Antivigilia dedicata alla musica. Stasera di scena l’Accademia

Doppio appuntamento con la musica per l’antivigilia di Natale, domani alle 17 alla sala Iozzelli della biblioteca comunale. Attraverso il progetto della soprano Graziana Biondi sarà possibile comprendere come la musica non sia solo un’arte che appaga l’udito, ma anche una scienza. Durante l’incontro, tramite un esperimento con un apposito strumento, verrà analizzato come il suono modelli la materia fisica e come la stessa musica abbia influenza sulle nostre emozioni e sui nostri pensieri. L’appuntamento vedrà anche la partecipazione del pianista Luca Innocenti e degli allievi dell’accademia coro Santa Cecilia di Firenze. La sera alle 21 invece, come da tradizione, si terrà alla Basilica della Fontenova il Concerto di Natale dell’Accademia musicale della Valdinievole. Durante la serata verranno raccolte offerte da destinare al progetto "Le rotte di Ruben".

AF