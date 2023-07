Annegato in mare Disposta l’autopsia

Il corpo di Giorgio Mazzotti, 48 anni, fiorentino, da qualche tempo ospite di una comunità in Valdinievole, annegato domenica dopo un tuffo nel mare di Vecchiano si trova a Medicina legale di Pisa. Oggi, infatti, il pubblico ministero Aldo Mantovani ha disposto su di lui l’autopsia. Il giorno dopo la doppia tragedia che ha colpito due Comuni, Vecchiano e San Giuliano, proseguono le indagini della polizia municipale intervenuta sul posto. Per primo, a sud di Bocca di Serchio, nelle acque davanti alla penisola dei Gabbiani (nel Parco di San Rossore), era stato Giorgio Mazzotti a trovare la morte in acqua. L’uomo era venuto al mare con altri amici. Altri quattro sono stati recuperati dalla Motovedetta CP 813. I soccorsi sono stati coordinati dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Livorno, che ha disposto l’uscita della motovedetta da Viareggio in quanto era la più vicina al luogo dell’evento. Anche i bagnini volontari di Mare sicuro si sono adoperati per il salvataggio. La comitiva si era tuffata a Bocca di Serchio, ma la corrente ha trasportato i componenti più a sud verso la penisola dei Gabbiani che ricade nel territorio di San Giuliano, zona del Parco. Uno in particolare era stato portato a largo dalla corrente. Mazzotti potrebbe avere avuto un malore. Ed è per questo che si farà l’esame autoptico per capire le cause della morte e poter escludere eventuali responsabilità. Era stato accompagnato? E che cosa è successo nelle ore precedenti?

Per qualche ora quell’area si è trasformata in un maxi pronto soccorso con tanti sanitari, più ambulanze della Pubblica assistenza e della Misericordia e anche l’elicottero regionale Pegaso. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.