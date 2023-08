Andrea Luchi e il ’miracolo’ Herons "Siamo ambiziosi, ma senza stress"

Si tengono oggi alle 19 il raduno e il primo allenamento della Fabo Herons con libero accesso del pubblico. Parte così la stagione del sodalizio rossoblù del presidente Andrea Luchi.

Dopo due stagioni di forti emozioni e grandi soddisfazioni con quale spirito si riparte?

"Con la consapevolezza che il lavoro non finisce mai. Veniamo da 25 mesi che sono stati quasi un sogno: siamo partiti da zero, durante il Covid, fra mille incognite. Il bilancio è molto positivo e su questa base vogliamo costruire altri momenti memorabili".

Quali obiettivi in questa B nazionale?

"Innanzitutto il consolidamento. Abbiamo al nostro fianco tante aziende, che vogliamo incrementare, così come il nostro pubblico. Contro Orzinuovi al Palaterme c’erano 1500 persone. Puntiamo soprattutto a dare entusiasmo ai più giovani che non hanno conosciuto i fasti del grande basket montecatinese. Ma il nostro impegno è anche sociale: un progetto che cresce bene grazie ai soci che sono con me dal primo minuto e grazie ai tanti collaboratori coinvolti con immensa passione. Sappiamo che la parte migliore del territorio è al nostro fianco".

Consolidamento, ma anche nuove ambizioni?

"Al Tettuccio dissi che vogliamo migliorare il risultato dello scorso anno. La voglia di fare sempre meglio è il sale dello sport. Dobbiamo sempre alzare un pochino l’asticella. Mi rendo conto che in questa B nazionale ci sono tante corazzate e città con una storia importante nel basket. La Fabo Herons è ambiziosa, ma come sempre affronteremo una partita alla volta, senza stress e con la serenità di chi sa di aver lavorato bene".

Avete scelto la politica degli innesti mirati...

"Sì, pochi acquisti importanti e ben selezionati. Non abbiamo voluto intaccare una base solida sia dal punto di vista sportivo che umano. Nel gruppo che ha ottenuto 14 vittorie su 16 gare sono stati inseriti Benitez in regia e Sgobba sotto canestro. Erano i nostri primi obiettivi. Sgobba in più ci porta l’orgoglio di essere un ottimo prodotto del basket valdinievolino. Valerio Longo ci darà poi energia, freschezza e stazza fisica aggiuntiva che non guasta mai".

Marco A. Innocenti