Ancora allerta meteo. Ma di codice inferiore

L’attenzione resta alta, seppure in una condizione almeno sulla carta meno preoccupante. DOpo l’allerta meteo di ieri in ‘codice arancio’ per forti temporali e rischio idraulico e idrogeologico su tutta la giornata oggi la perturbazione proseguirà, ma con il codice di criticità che cambierà tornando al ‘giallo’. Per temporali e rischio idrogeologico e idraulico l’allerta terminerà in mattinata, mentre per vento forte e mareggiate proseguirà fino alle 20 di stasera. La perturbazione in transito porterà precipitazioni diffuse e venti forti di Scirocco in rotazione a Libeccio. Sotto la lente le province nord occidentali dove si verificheranno precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Le intensità maggiori sono previste a ridosso dei rilievi e sulla Toscana centrale, m a temporali localmente forti sono possibili in tutta la regione. Nel corso della mattinata i fenomeni andranno ad attenuarsi. Oggi, martedì 31 ottobre, venti di LibeccioPonente soffieranno sulle zone centro-settentrionali della regione con raffiche fino a 80-100 km orari sulla costa centro-settentrionale, sulle aree sottovento ai rilievi appenninici e sui crinali. Fino a 50-60 km orari sul resto della regione. Il mare oggi sarà agitato a largo e a sud dell’Elba.

Dal primo mattino di oggi e fino al tardo pomeriggio, mare agitato a nord di Capraia (molto agitato a largo), con tendenza ad attenuazione del moto ondoso in serata. La Regione Toscana invita alla prudenza. "Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio – fanno sapere dall’ente – si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http:www.regione.toscana.itallertameteo".