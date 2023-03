Anche la montagna nel Gal Possibilità di finanziamenti

Buone notizie per la Montagna Pesciatina: rientra nel "Gal", acronimo che sta per Gruppo d’Azione Locale: è uno strumento promosso dall’Unione Europea per sviluppare piani e programmi di interventi dedicati al miglioramento socio-economico delle comunità rurali, che consente di accedere ai programmi di finanziamento comunitari.

"La regione Toscana - spiega il sindaco Oreste Giurlani – ha reinserito la zona montana del comune di Pescia nel territorio del Gal della Garfagnana insieme a tutti i comuni montani pistoiesi per il nuovo settennato dei programmi comunitari.

Un risultato molto importante per le azioni e i finanziamenti che il Gal potrà attivare sul nostro territorio, a partire dal settore agricoĺo.

E’ stato un lavoro partito nella scorsa legislatura regionale con l’assessore regionale Fratoni che con noi non condivideva il fatto che territori importanti come la zona montana pesciatina, e non solo, rimanessero fuori da un programma comunitario come il leader, nato nello specifico per le aree interne e cosiddette marginali come quelle montane, e di questo suo impegno per il nostro territorio vogliamo cogliere anche in questa occasione.

Il Leader è un programma gestito sui territori dai Gal, che poi si esplica con bandi e finanziamenti a operatori e territori, per noi e’ un procedimento nuovo e vogliamo prepararci con una prima iniziativa pubblica nella quale comunicare ed esporre, coadiuvati da esperti, le metodologie, le procedure, le scadenze del programma".