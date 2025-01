Ampliato il sistema di videosorveglianza. Dieci nuove telecamere in aree critiche

Con l’ultimo intervento aumenta il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale di Lamporecchio. Nell’ottica del rafforzamento della sicurezza dei cittadini e del controllo del territorio, è stato recentemente completato un intervento di ampliamento del sistema di videosorveglianza. I lavori portati a compimento hanno riguardato l’installazione di dieci nuove telecamere di contesto ubicate lungo le viabilità principali e nelle aree verdi delle frazioni di San Baronto, Borgano, Papone, Mastromarco, Cerbaia e Capoluogo e di un nuovo Nvr, necessario alla registrazione dei dispositivi integrati con il sistema esistente.

Con questo intervento le telecamere installate sul territorio comunale sono oltre quaranta, di cui cinque Selea, dotate di dispositivo per lettura targhe. L’amministrazione comunale ritiene prioritario il tema legato alla sicurezza cittadina e, per questo motivo, i lavori sono stati progettati nell’ottica di un’ulteriore implementazione, in maniera tale da poter raggiungere altri punti sensibili del territorio.

L’intervento, comprensivo di lavori, spese di progettazione e oneri accessori, ha avuto un costo complessivo di 27.541,93 euro ed è stato cofinanziato dalla Regione Toscana con un contributo di 18.200euro assegnato al Comune a seguito della partecipazione ad uno specifico bando per progetti in materia di sicurezza integrata e di videosorveglianza.

Massimo Mancini