Ambulanti penalizzati dalle festività. I mercati anticipati alla domenica

Natale col cantiere aperto in centro, a Monsummano, ma il mercato ci sarà e sarà, per queste feste, di domenica. Dopo le polemiche per lo spostamento del mercato ambulante che da oltre 400 anni ogni lunedì mattina si tiene in diverse piazze e vie del centro cittadino, considerati i problemi relativi ai lavori del centro per il rifacimento dei marciapiedi e della piazza, l’amministrazione ha trovato un accordo per favorire operatori del commercio ambulante e clienti per queste die settimane.

"Il Comune ha accolto la richiesta dei commercianti del mercato settimanale – fa sapere l’amministrazione – spostando due delle date durante il periodo di festa". Considerando che il giorno di Natale e quello del primo gennaio cadono di lunedì, il mercato si terrà eccezionalmente il giorno prima, cioè domenica 24 e 31 dicembre, per poi tornare a dare appuntamento regolarmente il lunedì.

Il mercato, che prima del cantiere si teneva in piazza Giusti, piazza San Carlo, piazza del Popolo, piazza Martini, piazza Berlinguer, via dell’Unità e all’adiacente parcheggio e che ora con la nuova disposizione, parte della quale sarà mantenuta anche al termine dei lavori di rifacimento della piazza principale di Monsummano, si tiene in piazza del Popolo, piazza San Carlo, piazza Berlinguer, via dell’Unità e sull’attiguo parcheggio vedrà dei cambiamenti anche nel piano del traffico per quelle due date. "Via Mazzini sarà aperta al transito delle vetture ma non agli autobus e ai mezzi pesanti – fanno sapere dal Comune – in modo da consentire ai cittadini di raggiungere piazza Giusti e le zone limitrofe".

Soddisfatto dell’accordo trovato il sindaco Simona De Caro: "A differenza di quanto emerso in alcune occasioni – le sue parole –, l’anticipazione dei due giorni di mercato dimostra l’ottimo rapporto di collaborazione e condivisione che esiste tra i commercianti e l’amministrazione. Non appena ci è arrivata la richiesta, l’abbiamo immediatamente accolta e ci siamo messi all’opera per organizzare il tutto in tempi brevi. Lo svolgimento del mercato nei due giorni di Natale e primo dell’anno sarebbe stato un danno per i commercianti ed è per questo che ci siamo mossi per supportarli. Speriamo che questa decisione abbia un buon riscontro e, per l’occasione, continuo ad invitare tutti ad acquistare, soprattutto in questo periodo, nei negozi di vicinato e nel nostro mercato, ricco di prodotti di qualità".

