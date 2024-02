All’ippodromo i falchi diventano protagonisti nella gara di velocità

Un’antica pratica di caccia è diventata una disciplina sportiva spettacolare, capace di attrarre numerosi spettatori. Domenica 25 febbraio, per l’intera giornata, l’ippodromo Snai Sesana ospiterà la prima gara, in assoluto in Italia, di velocità di falchi. Un appuntamento del tutto particolare, molto ricercato e riservato agli esemplari da falconeria nazionale e da altri paesi europei. ’First italian Falcon race’ è il titolo della manifestazione, che avrà inizio alle 10 per proseguire fino alle 17, e vedrà in gara molti uccelli da competizione sulla distanza dei duecento metri. Naturalmente vincerà il falcone che impiegherà minor tempo, volando ad una velocità non inferiore ai novanta chilometri orari. La competizione è riservata agli esemplari nati in cattività da almeno tre generazioni e allenati quotidianamente per questo tipo di manifestazioni.

Un falco può pesare tra i 600 e 1200 grammi ed ha una apertura alare tra gli 80 e i 120 centimetri ed in gara dimostra tutta la sua regale potenza, sapientemente controllata e gestita dal falconiere. L’intera manifestazione sarà ripresa e proiettata sul grande schermo collocato al centro dell’ippodromo. Sarà possibile inoltre osservare da vicino questi eccezionali atleti, scoprirne i segreti e capirne il fascino che trasmettano. L’ingresso all’ippodromo, compreso il parcheggio auto, è gratuito. La manifestazione è organizzata da Falcon race Italy in collaborazione con l’associazione culturale Pinocchio 3000. Per informazioni è possibile contattare il numero 0572-1913547.

La falconeria sportiva è un modo nuovo di vivere il rapporto con questo animale. Ecco dunque l’aspetto sportivo di questa nuova intesa, fatta sempre di competizione come nella caccia, ma che gli animali stessi nel corso del tempo hanno dimostrato di gradire. Così sono nate varie specialità, la principale delle quali è costituita dalla Velocità, già molto diffusa all’estero, soprattutto nei paesi arabi.