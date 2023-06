Allieve del Sismondi-Pacinotti protagoniste al Winter Garden

Un progetto di inclusività a fini benefici, con protagonisti disabili e studenti. Con la Valdinievole in prima linea. Un progetto da cui è scaturito lo spettacolo Principesse in una notte di Primavera, organizzato dal Lions Club Pistoia in collaborazione con l’associazione Il Sole e l’istituto Sismondi-Pacinotti di Pescia, sostenuto da Mutua Alta Toscana, Fratres, Misericordia e Piante Mati, padroni di casa con la splendida serra Winter Garden di Toscana Fair. Per la regia e conduzione di Giovanni Fochi, l’evento ha visto il suo clou nella sfilata di moda di 15 modelle e 5 modelli disabili del "Sole". Venti persone, dagli 11 ai 40 anni, accompagnate da altrettante studentesse-stiliste del "Sismondi-Pacinotti" guidate da Erika Caldesi e coordinate dalla professoressa Marlia. Il trucco e parrucco è stato curato dalle alunne della professoressa Pescaglini, il ricevimento degli ospiti dalle allieve della professoressa Andreucci. Nel corso della serata, spazio a momenti di intrattenimento con il Coro delle Mani Bianche, un gruppo interclasse, composto da 30 studenti con disabilità e non, che s’ispira all’esperienza del Coro de Manos Blancas di Cararcas ed è seguito dalle docenti De Luca e Magni. Ma non solo. Alcune scolare hanno danzato sulle note di "Bella così" di Chadia Rodriguez, i ballerini Nadia Mancini e Dario Sbarra dell’accademia Tango Stirpe Tanghera si sono cimentati nel tango argentino. Leandro Ghetti ha cantato Lucio Battisti. Il ricavato sarà devoluto in parte al "Sole", per la realizzazione di un libro didattico corredato da schede e da un gioco psicoattitudinale per la didattica dei ragazzi con handicap e in parte al "Sismondi-Pacinotti". "Un ringraziamento, doveroso, va alla dirigente scolastica Oria Mechelli e alla vice preside Brancoli, a Sergio Fedi di Misericordia e Fratres, a Carlo Filippo Spini di Mutua Alta Toscana e allo staff di Toscana Fair, che ci ha ospitato e supportato", chiosa Mariella Talini del Lions Club. Ha partecipato, Alberto Carradori, governatore del Distretto Lions 108LA che ha portato il suo saluto, sottolineando come la partecipazione di giovani provenienti da diverse esperienze sia un momento di grande importanza per tutti. Gianluca Barni