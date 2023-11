Alle Tamerici si presenta: "Cambio casa"

Domani alle ore 17 alle Terme Tamerici si terrà la presentazione del libro "Cambio casa" di Massimo Mariani (Metilene edizioni, 2023). Intervengono Cristiano Coppi, autore dei testi del libro, e Massimo Gasperini. L’evento a ingresso gratuiro è in collaborazione con Incanto Liberty.

Cambio casa è un libro per tutti, grandi e piccini, che raccoglie tante case diverse progettate da un architetto ironico e visionario. Tanti annunci stravaganti raccolti da una fantomatica agenzia immobiliare, per cambiare casa e cambiare l’idea stessa di casa alla base della nostra cultura. Sono edifici particolari che nascono da sogni, ricordi, viaggi e incontri; pensati per persone che si annoierebbero nelle normali abitazioni. Potrete scegliere tra ville, appartamenti, case sul lago o in montagna, fabbriche dismesse, fattorie o grattacieli. Ogni immobile è unico e pronto per essere abitato. Un libro per tutti, con disegni originali di Massimo Mariani e testi di Cristiano Coppi, che stimola la creatività e invita a riflettere sul nostro abitare.

L’autore

Massimo Mariani, architetto e designer, si occupa di architettura e interior design con progetti di case private, edifici pubblici come scuole, biblioteche e musei oltre a numerose sedi di banche e aziende in Toscana. Per il design ha collaborato con Alessi, Meccani, Arredaesse, Limonta, Unitalia. Tra i riconoscimenti: Inventare la copertina di Modo, 1979; La casa più bella del mondo, 1988; Premio Dedalo alla committenza, 1999; US Award, 2009; Premio Architettura Territorio Fiorentino’14, 2014.