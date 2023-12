Allarme accorpamenti. Cgil e comitati all’attacco:: "L’Anzilotti non si tocca"

La notizia dell’accorpamento dei due istituti comprensivi, il Berni di Lamporecchio e il Ferrucci di Larciano, e dell’Istituto Tecnico Agrario di Pescia, non lascia indifferente la Cgil. La segreteria provinciale Flc Cgil di Pistoia ha scritto alla Regione, alla Conferenza Zonale di Pistoia, all’Ufficio scolastico regionale e a quello provinciale , ai dirigenti scolastici degli istituti superiori del comune di Pescia e ai lavoratori delle scuole coinvolte per dire "no" all’accorpamento dell’agrario Anzilotti con un’altra scuola superiore.

"Una volta concordati i criteri – riflette la segretaria Lucia Bagnoli – sarebbe stato opportuno verificare la loro ricaduta sui territori e la loro effettiva applicabilità: le scuole non sono aziende, non sono numeri, ma sono ’luoghi’ che vivono grazie alla presenza di persone, di alunne e alunni, che hanno diritto alla migliore istruzione e offerta formativa possibile, che non si conquista certo con gli accorpamenti, ma con altri interventi".

La lettera del sindacato è categorica: "I criteri stabiliti dalla Regione, seppur condivisibili in quanto difendono le realtà territoriali interne, risultano dannosi per alcune scuole coinvolte, in particolare per le superiori. L’Anzilotti, istituto destinatario di accorpamento con 524 alunni, è una realtà scolastica particolarmente complessa, sia per la costituzione che per la gestione, perciò non può venir accorpata facilmente. Chiediamo di evitare l’accorpamento dell’Anzilotti di Pescia con un altro istituto".

Sulla questione degli accorpamenti prende posizione anche il Comitato Nuova Sede Lorenzini: "Per l’Anzilotti, il comitato ’Ridiamo vita al nostro ospedale’ dà già per fatto l’accorpamento ma la conferenza zonale non è stata ancora ascoltata, quindi qualche passaggio manca – si legge in una nota –; la logica dell’almeno resti tutto in città, forse potrebbe andare bene per il piccolo commercio ma non per istruzione e formazione. L’Anzilotti, ha peculiarità organizzative, segmento di istruzione e gestione contabile del tutto particolari e accorparla a un istituto che in questi anni deve affrontare complessità organizzative notevoli a causa della gestione dei pochi spazi a disposizione solo perché distano poco ci sembra un ragionamento molto poco argomentato. Tutti i recenti problemi, dalla chiusura del Lorenzini, con parziale riapertura e dislocazione su cinque plessi fino ai ritardi delle amministrazioni comunali vecchia e nuova nel percorso verso la nuova sede, lo pagano e lo hanno sempre pagato famiglie, ragazzi, docenti e personale scolastico che, al contrario, hanno sempre fatto il loro dovere, garantendo impegno, qualità e risultati scolastici, dati alla mano della maturità dello scorso anno. Dobbiamo scongiurare l’ennesima decisione che danneggia il futuro dei nostri giovani".