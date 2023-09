All’allenatore Sandro Becheroni le chiavi di Pescia e Capannori: Meriti Sportivi Riconosciuti

Splendida soddisfazione per Alessandro Becheroni, il responsabile del settore giovanile della Pallavolo Delfino Pescia. Il 71enne allenatore, nativo di San Marcello Pistoiese, conosciuto e apprezzato nel mondo dello sport toscano, è stato insignito dal Comune di Capannori con le chiavi della città per meriti sportivi. Lui, non facile alle emozioni, ha detto di essere "onorato di questo riconoscimento". È stato premiato, al termine di una bella cerimonia, dal sindaco di Capannori Luca Menesini per i suoi 17 anni trascorsi alla Pallavolo Nottolini, l’esperienza precedente a quella pesciatina. Alla Nottolini ha guidato la squadra delle grandi, in B2 e B1 nazionale, fatto la finale di Coppa Italia, ma pure vinto tre titoli regionali toscani giovanili.

Dopo una trafila da pallavolista, con ruolo non definito (ha giocato da palleggiatore e schiacciatore), Becheroni ha iniziato ad allenare appena 22enne: è prossimo, quindi, alle nozze d’oro con il volley femminile, altro eccellente traguardo. Iniziò nel San Marcello di babbo Bruno, una delle figure storiche del sodalizio montano, portandolo dalle giovanili sino alla serie C. Poi cedette alle lusinghe di Pantera Lucca ed Empoli, con cui disputò campionati di serie B1, tornando a Pistoia, nella Pallavolo Pistoia, a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila (B2). Quindi il lungo matrimonio con la Nottolini e infine l’approdo pesciatino, nell’amato vivaio. Sposato con Gabriella, ha una figlia di 22 anni, Matilde.

"Complimenti vivissimi al maestro Alessandro Becheroni insignito della cittadinanza onoraria del comune di Capannori per meriti sportivi. Un privilegio averlo in palestra ad insegnare il mestiere alle nostre bimbe", la chiosa dei responsabili del club pesciatino.

Gianluca Barni