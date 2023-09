Alla Tabaccheria Caponi vinti 10.100 euro al lotto

La fortuna è di casa alla tabaccheria Caponi in via del Salsero. Un anonimo giocatore ha vinto 10.100 euro giocando al Lotto, ieri. Per giocare al Lotto, basta selezionare fino a 10 numeri fra 1 e 90 su 10 ruote identificate con i nomi delle città italiane e la ruota Nazionale. La giocata minima è pari a un euro, mentre la massima è pari a 200 euro, con un incremento progressivo di 0,50euro. Subito è scattata la caccia al vincitore, di cui al momento non si sa niente. Lo scorso anno, addirittura, alla tabaccheria di via del Salsero, un altro giocatore vinse100mila euro, con Lotto 10 e lode. Il 10eLotto è un gioco moltiplicatore basato sul principio dell’estrazione casuale tra 90 numeri, 20 dei quali sono vincenti e di cui due si aggiudicano il titolo di numeri oro. Capire come si gioca è intuitivo: c’è la possibilità di selezionare da uno a 10 numeri per tentare la fortuna e decidere quanto puntare sul 10eLotto, scegliendo un importo che varia da uno a 200 euro Se si aggiungi l’opzione numero oro, il costo della giocata viene raddoppiato, mentre se selezioni il doppio oro, la schedina costerà tre volte tanto.