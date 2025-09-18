Finanza e Nas nella super palestra, ma Alex Theory assicura: “Solo un controllo, tutto in regola”

Monsummano (Pistoia), 18 settembre 2025 – “È stato un controllo di routine, ma siamo aperti e ci stiamo muovendo per vie legali”. È un imprenditore che ha una visione chiara della situazione, l’influencer Alessandro Olivieri, conosciuto sul web come Alex Theory, titolare della catena di palestre Green Theory, e influencer molto seguito dagli appassionati di fitness, dopo il blitz delle forze dell’ordine dei giorni scorsi avvenuto nella struttura di Monsummano in cui guardia di finanzia, il nucleo ispettorato del lavoro e Nas hanno acquisito documentazione anche se al momento non sono state elevate sanzioni. Secondo quanto emerso da chi in quel momento si trovava all’interno della struttura, sarebbero state cercate irregolarità come mancanze di certificati medici dei clienti, contratti e requisiti irregolari dei collaboratori e le forze dell’ordine avrebbero anche preso le generalità di tutti i clienti. La palestra tuttavia risulta aperta quindi nessun sigillo è stato apposto né da guardia di finanzia né dai carabinieri.

“La palestra di Monsummano è aperta e resterà aperta in città – chiarisce Alex Theory – Quello che voglio sia chiaro è che non vi è stato alcun problema con la guardia di finanza, facciamo scontrini anche da un euro, siamo tutt’ora aperti, resteremo a Monsummano e in Valdinievole stiamo per inaugurare altre due palestre in altri due Comuni”. La palestra di via Maestri del lavoro a Monsummano, inaugurata quest’anno, offre un servizio di fitness su 3 piani, con macchinari di ultima generazione, centinaia di accessori, aree dedicate e bar. È una delle strutture più grandi della catena ed è stata subito frequentatissima anche per il costo competitivo dell’abbonamento mensile a 20 euro al mese e la possibilità che offre di allenarsi a qualsiasi ora del giorno e della notte, dal momento che l’impianto è aperto 24 ore su 24.

La holding di Alessandro Olivieri, originario di Massa, diventato star del web e del mondo social non solo per le sue gallette proteiche ma soprattutto per la sua iconica ascesa al successo in soli 5 anni nel campo in particolare del fitness con decine di impianti aperti a partire da quello di Marina di Carrara, per la palestra di Monsummano, che è al momento la più grande della catena, ha investito un milione e mezzo di euro, ma altro denaro ricadrà a giorni nella provincia. “Siamo una holding che fattura 2 milioni al mese – prosegue l’influencer – e purtroppo quando i progetti funzionano si comincia a dare nell’occhio. Stiamo valutando gli esposti che ci sono giunti ma continuiamo per la nostra strada ad investire per dare ai nostri clienti quello che vogliono. A giorni apriremo un’altra palestra Green Theory a Montecatini, all’ex Incom e a fine anno, a Ponte Buggianese nell’area dell’Italpork”.