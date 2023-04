Alessia Biagini due volte grande protagonista

A Bologna si è svolta la terza prova nazionale non vedenti e paralimpica, l’ultima prima dei campionati italiani a Santa Venerina in maggio. Fra i protagonisti delle due giornate la pesciatina Alessia Biagini in gara per il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo nel fioretto e nella spada categoria B. Nel fioretto l’azzurra vince il girone 1. In semifinale supera (15-2) Giulia Soldani di Terni. Nella finale trova Arianna Palmieri di Rimini e domina ancora (15-4), portando a casa il primo titolo. Poi è la volta della spada: vinto il girone di qualificazione, nei quarti tutto facile (15-1) contro Valentna Tentoni di Fermo. In semifinale più sofferta la vittoria (15-6) su Susanna Ferrante. Nella finale derby azzurro con Julia-Anna Markowska delle Fiamme Oro Roma. Biagini ha la meglio proprio all’ultima stoccata (15-14).

Emanuele Cutsodontis