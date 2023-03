Alcol e giovani in Valdinievole, allarme ricoveri: tanti ragazzi ubriachi

Polizia

Montecatini Terme, 14 marzo 2023 – Cresce l’allarme alcol tra i minorenni della Valdinievole: i ricoveri dei ragazzi con meno di 18 anni per abuso di cocktail o altre bevande ad alta gradazione è ormai in aumento, come conferma la questura. Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore Gaetano Di Mauro, proseguono la lotta a questa difficile situazione.

La polizia di Stato ha individuato e sentito dei minorenni che hanno affermato di aver ricevuto bevande superalcoliche, senza che fosse stata accertata la loro età, da parte degli addetti di due locali della movida, uno a Montecatini e l’altro a Monsummano.

In seguito a quanto accertato, trattandosi di minori che avevano più di 16 anni, ai due titolari degli esercizi commerciali è stata contestata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 ad un massimo di 2mila euro.

L’attività di controllo è successiva a quella del precedente fine settimana, quando, nell’ambito dei controlli amministrativi in alcuni locali a Montecatini, erano state contestate altre infrazioni. In particolare, un night della zona Sud era stato trovato senza la prevista licenza di pubblico spettacolo e senza l’autorizzazione a somministrare alimenti e bevande.

Gli agenti avevano accertato che al gestore era stata già data comunicazione da parte del Comune di Montecatinidel mancato accoglimento dell’istanza e che, per tale motivo era stato diffidato dall’avviare l’attività in mancanza del titolo autorizzatorio.

All’interno del locale era stata trovata una persona che fumava, senza che il titolare avesse impedito tale attività.

Al gestore del locale sono state contestate la violazione prevista per la mancata licenza di pubblico spettacolo, che prevede una sanzione pecuniaria che va da 258 a 1.549 euro, la violazione prevista per la mancata licenza di somministrazione alimenti e bevande, che prevede la sanzione, in misura ridotta, di 5mila euro, e la violazione prevista per la mancata vigilanza per chi fuma all’interno del locale di 440 euro.

Alla persona che fumava, è stata comminata la sanzione, in misura ridotta, di 55 euro. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. Non solo nella città termale, ma come si è visto in tutta la Valdinievole.

Da.B.