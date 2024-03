Albero a rischio crollo. Intervengono i pompieri

Quell’albero rischiava di crollare lungo una delle strade più trafficate della città. Squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini e, successivamente, di Pescia sono intervenute ieri mattina in via Armando Diaz, a pochi passi dalla stazione della funicolare, per un taglio pianta ai lati della strada. Questa, avendo una rottura sul fusto, rischiava di cadere sulla via sottostante.

Le squadre operando, con l’ausilio di un’autoscala e coadiuvato, per la sicurezza stradale, dal personale della polizia municipale e da una volante del del commissariato, hanno messo in sicurezza l’albero, dopo alcune ore di lavoro. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha così impedito che potesse ripetersi un’altra serie di crolli come quelli avvenuti alla fine dello scorso anno in città. Il Comune, a causa del maltempo, ha dovuto sostituire numerose alberature crollate, provocando anche vari danni.