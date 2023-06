"Alberi per pareti": lezioni all’aperto Il progetto della Mechini-Fucini stamani giunge alla realizzazione

Oggi 6 giugno alle 10 alla scuola primaria Mechini-Fucini dell’istituto comprensivo Antonino Caponnetto di Monsummano Terme, sarà inaugurato l’allestimento destinato alla realizzazione del progetto di outdoor education intitolato "Alberi per pareti e per soffitto… il cielo". Come si intuisce dal nome, il progetto ha a che fare con i grandi spazi esterni di cui è dotato il plesso scolastico; in particolare si è provveduto a riorganizzare in modo funzionale la grande area a giardino e a istallare alcuni arredi per consentire di svolgere attività didattiche all’aperto e improntare diversi percorsi finalizzati al rispetto e alla sostenibilità ambientale.

Oltre a un grande orto, organizzato con semenzai, rimesse per attrezzi, aree per la piantumazione e la crescita di erbe aromatiche, sono stati acquistati e disposti due grandi gazebo, per fare lezioni in giardino; un’agorà per iniziative di animazione, lettura, drammatizzazioni e dibattiti educativi; un’area polivalente per pittura, canto e attività laboratori ali, sotto una coloratissima vela, oltre ad aver destinato intere superfici a educazione fisica, motricità e ‘body percussion’.

Il progetto ha preso avvio con questo anno scolastico ed è stata l’occasione per svolgere numerose attività che proseguiranno anche in futuro. Attraverso molteplici esperienze è stato possibile coinvolgere tutti gli alunni in situazioni che hanno richiesto spirito d’iniziativa, organizzazione e partecipazione, consentendo loro di esprimersi al meglio a seconda delle peculiarità di ciascuno. Tutto questo è stato realizzato grazie alla sensibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che ha accolto con favore le idee della scuola e che attraverso un generoso cofinanziamento ha sposato il progetto, consentendo così a molti bambini di approcciarsi in modo ancora più inclusivo e dinamico alle attività didattiche. È obiettivo della dirigenza scolastica e degli insegnanti, attraverso questa nuova realtà, ampliare il contesto fisico in cui normalmente agiscono, così come quello ideale, portando la didattica fuori dalle mura dell’aula, trasformando il giardino in un enorme ambiente di apprendimento, funzionale, utile, portatore di benefici nell’azione educativa di ogni giorno.