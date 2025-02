Al Museo San Michele di Massa e Cozzile la copia dell’Annunciazione di Leonardo

Oggi alle ore 16 un evento da non perdere Museo San Michele a Massa e Cozzile. Alla presenza del sindsco Marzia Niccoli, il noto pittore Umberto Leonetti, uno dei più famosi copisti di Leonardo Da Vinci in Italia, donerà uno dei suoi quadri, in particolare la copia dell’Annunciazione di Leonardo Da Vinci, di metri 2,10 per uno, al Museo San Michele di Massa, al fine di arricchire il patrimonio comunale. Il museo, adiacente alla Pieve, è composto dalla cappella di San Michele e da due sale espositive, originariamente appartenenti al complesso architettonico del Monastero della Visitazione. La cappella con ingresso sulla piazza Cavour, conserva dipinti eseguiti tra il XVII e il XVIII secolo tra cui una bella presentazione della Vergine al Tempio, attribuita al canonico bolognese Luigi Crespi.