Al Montand lo spettacolo ’Gli ordini sono ordini’. Sul palco il processo ai fatti di Auschwitz

’Gli ordini sono ordini’. È questo il titolo dello spettacolo teatrale che si terrà questa sera alle 21 al Montand di Monsummano. Una performance della compagnia di teatro ’No Grazie’ curata e diretta da Dean David Rosselli, ispirata a ’L’istruttoria’ di Peter Weiss e creata appositamente per il Giorno della Memoria. "Lo spettacolo – fa sapere il regista Rosselli – organizzato con il patrocinio della sezione Anpi di Monsummano Terme, risulta di particolare interesse per docenti e studenti in quanto affronta il processo ai sottufficiali che operavano nel campo di Auschwitz e che, a causa della dilagante omertà, vennero quasi tutti prosciolti, aggiungendo ulteriore sdegno a chi, da tale processo, si aspettava di avere almeno uno scampolo di giustizia".

Questo processo teatrale si ispira al vero processo che in Germania, dal 1963 al 1965 che vide come protagonisti funzionari, testimoni ed ex-detenuti di Auschwitz. "Proust diceva che il tempo lo si capisce sempre dopo, quando è passato u po’ di tempo. Mentre il giudice quindi indaga ad alta voce su quanto accaduto nel lager prosegue Rosselli – il pubblico si fa silenziosa giuria chiamata ad ascoltare delle testimonianze contraddittorie, come solo gli esseri umani sanno essere, inverosimili e agghiaccianti. Cerchiamo di capire oggi i fatti di ieri, anche se, durante eventi storici di portata immane, la frontiera tra bene e male si assottiglia ed il ricatto della morte muta le vittime in carnefici, l’umano in disumano". Tra gli interpreti Barbara Taddei, Federica Bini, Chiara Cinotti, Elisa Monciatti, Riccardo Sgherri e Franco Giunti.

Arianna Fisicaro