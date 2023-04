Aiuti alle nuove attività commerciali "Stanziate risorse anche quest’anno Dal 2020 avviate altre venti realtà"

"Anche per il 2023 con le risorse adeguatamente stanziate a bilancio a fine dicembre – scrive il Comune di Chiesina Uzzanese – sono stati erogati gli aiuti alle nuove attività commerciali che investono stabilendosi in fondi sfitti da almeno sei mesi".

"Già durante le precedenti amministrazioni – spiega il sindaco Fabio Berti – ho fortemente voluto attirare nuove attività nel nostro paese. Da ex assessore al commercio, ho sempre avuto come obiettivo quello di vedere una vetrina aggiungersi alle già presenti eccellenti attività chiesinesi. Come dico sempre, Chiesina è più famosa per le storiche insegne che per il paese in sé".

Da anni – prosegue il Comune – è possibile aprire una nuova attività commerciale su tutto il territorio e accedere agli aiuti stanziati dal Comune, sia a titolo di contributo a fondo perduto una tantum, sia come rimborso di tasse comunali per 4 anni dall’avvio di impresa, novità introdotta nel 2020.

"Per la nostra amministrazione – dice Caterina Benedetti, assessore ad attività produttive e commercio – è di fondamentale importanza essere al fianco di chi investe, soprattutto in questi anni. Dal 2020, nonostante le chiusure imposte dalla pandemia, si contano circa 20 nuove attività. Siamo in controtendenza rispetto alla Valdinievole e ci sentiamo orgogliosi che gli imprenditori scelgano Chiesina. Una vetrina che si accende, è un’opportunità per tutte le altre. In questi giorni sono stati erogati 1000 euro a fondo perduto a due attività del settore cura della persona e circa 2500 a tre nuove attività a titolo di rimborso per la quota Tari. Una nuova attività aperta dal 2020 per il terzo anno consecutivo ha ricevuto il rimborso della Tari. Credo sia un aiuto concreto".

"Le risorse per le spese inerenti alla parte corrente – conclude il vicesindaco Lorenzo Vignali – di anno in anno devono essere sempre ottimizzate il più possibile. La nostra politica di base in tema tasse è quella di applicare le aliquote più basse per agevolare cittadini e attività. È di fondamentale importanza contenere le uscite, ma allo stesso tempo è opportuno e doveroso trovare fondi per queste tipologie di aiuti. Con l’introduzione di due regolamenti comunali, approvati all’unanimità e condivisi anche dalla minoranza, è finalmente possibile aiutare e supportare chi intraprende una attività imprenditoriale sul nostro comune".