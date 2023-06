Airone d'Oro alla Memoria di Sirio Maccioni, Montecatini Terme Rende Omaggio al Grande Montecatinese

Airone d’oro alla memoria per Sirio Maccioni. Il suo celeberrino ristorante Le Cirque al Mayfair Baglioni fu una tappa obbligata per gli italiani che si ritrovavano in America, per critici gastronomici, attori, politici, magnati e cantanti famosi. Le Cirque aprì nel 1976. A quei tavoli hanno cenato assieme tre presidenti (Reagan, Nixon e Ford), il re di Spagna era di casa, così come l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani e i coniugi Trump. Ma Sirio Maccioni non aveva mai dimenticato la sua Montecatini, nella sua casa in via Baragiola sono venuti a trovarlo Robert De Niro e Woody Allen e tanti altri vip.

Proprio per aver portato in alto il nome di Montecatini in tutto il mondo il sindaco Luca Baroncini consegnerà l’Airone d’oro alla memoria di Maccioni. A ritirarlo ci saranno la nipote Stella e l’amata moglie Egidiana. Giusto tributo a un grande montecatinese. La cerimonia di consegna si svolgerà adi "Acqua in Bocca" il 29 giugno alle 21 alle Terme Tettuccio. Proprio nel giorno del "compleanno" di Montecatini. Qui infatti le indimenticate origini di Maccioni, che al tempo stesso era divenuto negli anni un punto di riferimento.

Sarà consegnata anche una targa di ringraziamento a Gianna Albini Bigazzi, moglie del celebre autore musicale Giancarlo Bigazzi per quanto ha fatto in questi anni per Montecatini. Per ripercorrere la storia di questi due grandi uomini si terrà un talk show dove la grande canzone italiana sarà la protagonista, grazie alla voce del cantautore Franco Fasano, di Francesca Alotta, di Cecille, del chitarrista Mauro Vero e del coro Melograno, affiliato con l’Antoniano. Conduce Simona Peselli. Ingresso libero.