Airone d’oro al Soccorso Pubblico Per i 120 anni dell’associazione

Il sindaco Luca Baroncini ha partecipato all’appuntamento organizzato alle Terme Tettuccio per celebrare i 120 anni della Società di Soccorso Pubblico, nell’ambito della rassegna "Acqua un bocca…ma non troppo". "Abbiamo avuto modo di ricordare – spiega - donne e uomini che hanno dato tantissimo alla nostra comunità come Paolo Moschini, Roberto Ferretti, Raul Bellandi, Carlo Benvenuti, lo stesso Giuseppe Bellandi, la grande Santina, e tanti altri fino allo straordinario servizio di Ida Martellini. È stato un piacere celebrare il Soccorso Pubblico e lo sarà ancora con tutta una serie di iniziative, da quella più divulgativa al Tettuccio, fino all’inaugurazione della nuova ambulanza quando consegnerò al presindente Pellegrini l’Airone d’oro simbolo della città in segno di gratitudine a tutti i volontari in occasione di questo storico anniversario. Centoventi anni anni di Soccorso Pubblico testimoniano oltre un secolo di passione, di servizi resi alla nostra comunità, di vite salvate, fino alla gestione assieme alle altre associazioni di volontariato dell’emergenza Covid, con consegna mascherine, tamponi e la straordinaria esperienza dei due hub vaccinali (prima al Palaterme e poi all’ippodromo Sesana) dove la nostra città ha saputo essere punto di riferimento per tutta la Valdinievole e anche oltre. È ancora proprio in questi giorni con l’impiego di mezzi e persone che dalla nostra cittadina sono partiti per l’Emilia Romagna e le altre zone colpite dal disastro ambientale dei giorni scorsi per aiutare ancora un volta il prossimo. Sono davvero grato ai nostri volontari, ma tutta la città lo è. Ed in tutte queste settimane di festa, l’ingresso del municipio sarà colorato di bianco e azzurro, i colori dell’associazione".