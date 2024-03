Aglianese-Lentigione è sfida per i playoff

L’Aglianese ospita il Lentigione (fischio d’inizio alle ore 14.30) allo stadio Bellucci e punta a confermare lo stato di grazia che l’ha portata a vincere sei delle ultime sette partite e a compiere così un grandissimo salto di qualità che le ha permesso di rilanciare le ambizioni di playoff. La squadra di Baiano è settima con 39 punti, il Lentigione è quarto con 43 e domenica prossima ci sarà la trasferta in casa della capolista Ravenna, che conduce il girone a quota 47. Potrebbe essere una giornata di svolta per il campionato dei neroverdi perché il calendario offre altri due scontri diretti tra la capolista Ravenna e il San Marino (quarto a 43 punti) e tra il Carpi (terzo a 44) e il Corticella (sesto a 42). Naturalmente, per attendersi notizie favorevoli dagli altri campi, occorre prima che l’Aglianese batta il Lentigione, cosa non facile perché la squadra emiliana viene da due vittorie consecutive col Ravenna fuori e il Mezzolara in casa ed è una delle formazioni più prolifiche in termini di reti (38 in tutto, 11 in più dell’Aglianese). Insomma, una vera e propria domenica verità per i neroverdi che in caso di successo potrebbero trovarsi davanti agli occhi una classifica davvero interessante. "Il Lentigione è una squadra forte – ammette l’allenatore dell’Aglianese Francesco Baiano – che sta bene sia fisicamente che mentalmente perché i risultati positivi aiutano sempre e quindi sappiamo le difficoltà della partita".

È chiaro che il filotto di vittorie nel girone di ritorno ha riacceso le speranze in casa Aglianese. "Ma dopo il successo di domenica ho detto che non abbiamo fatto nulla – avverte Baino – per fare bisogna continuare così fino alla fine del campionato e cercare di raggiungere il piazzamento più alto che ci saremo meritati. Fino all’ultima giornata – aggiunge il mister neroverde - questa squadra deve fare il massimo per raggiungere un obiettivo importante, quale obiettivo è difficile dirlo adesso perché mancano ancora tante partite però, ripeto, dobbiamo cercare il piazzamento migliore che ci siamo meritati".

Mancheranno Remedi a centrocampo e Viscomi in difesa, che potrebbero essere sostituti da Perugi o Silvestro sulla linea mediana e con lo spostamento di Iacoponi o Pupeschi in posizione di esterno. "Delle assenze non mi sono mai lamentato – afferma Baiano - devono essere bravi quei ragazzi che prenderanno il posto degli assenti e fare il meglio per la squadra. Dobbiamo fare una partita importante per venire a capo del Lentigione e proseguire la marcia".

Giacomo Bini