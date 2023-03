Aggrediti col falcetto mentre fanno l’arresto

CHiESINA UZZANESE

Quando ha visto i due carabinieri ha capito che non c’era più nulla da fare e avrebbe scontato il residuo di pena previsto. Così, preso dalla rabbia che montava sempre più forte dentro di lui, ha aggredito i militari, ma non è riuscito a sfuggire alla giustizia.

I carabinieri della stazione di Ponte Buggianese, al termine di un pesante scontro fisico, hanno arrestato un uomo di 43 anni, originario dell’Umbria, ma da tempo gravitante su Chiesina Uzzanese. Condannato in via definitiva per truffa, falsità, sostituzione di persona, insolvenza fraudolenta e ricettazione, doveva scontare sei anni e tre mesi. I carabinieri ormai da giorni stavano controllando la zona dove vive l’uomo, irreperibile da mesi. Pochi giorni fa, l’hanno notato mentre era intento a fare dei lavoretti in giardino. Del resto era difficile confonderlo per qualcun altro, vista la statura e la corporatura ben al di sopra della norma.

Al momento in cui hanno notificato il provvedimento al malvivente, la discussione ha preso subito toni molto accesi. L’uomo si è scatenato con calci, pugni e morsi nei confronti dei militari, cercando pure di sottrarre la pistola a uno di loro. Divincolatosi dalla presa dei due carabinieri, si è armato di un falcetto, pronto a dare battaglia. I carabinieri, nonostante la prestanza fisica del soggetto, sono riusciti a bloccarlo, disarmarlo e ammanettarlo, mentre, nel frattempo, sono arrivati i rinforzi. Il ricercato, che ora deve rispondere di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è stato trasferito nel carcere di Prato, dove dovrà scontare la pena prevista nel provvedimento.

I due carabinieri, che si sono distinti per aver gestito una situazione che poteva degenerare, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia, dove è stata riscontrata una prognosi di 10 giorni per ciascuno di loro. I colleghi del comando provinciale di Pistoia esprimono ai due militari i più affettuosi auguri di pronta guarigione.

Da.B.