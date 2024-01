Affondo di Fratelli d’Italia alla giunta : "Tagli ai servizi e mani in tasca ai cittadini. Incapacità di governo vengono confermate"

Anche il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Roberto Franchini, interviene nel dibattito che si è aperto dopo che il sindaco di Pescia Riccardo Franchi e l’assessore Vittorio De Cristofaro hanno annunciato scelte "molto impopolari" per far quadrare i conti del Comune. "I sospetti iniziali di incapacità governativa della giunta Franchi vengono confermati dalle loro dichiarazioni riguardo il bilancio fatte in conferenza stampa - afferma Franchini -: una sostanziale caduta dalle nuvole come se non avessero saputo cosa gli attendeva. Molto deludente da chi in campagna elettorale si è sprecato promettendo cambiamenti epocali nella gestione pubblica, ma che in realtà ricalca perfettamente la linea politica da sempre portata avanti dal Pd: tagli ai servizi e mani che frugano nelle tasche vuote dei cittadini, aumentando tasse e balzelli vari. Il Comune di Pescia, sulle orme della Regione Toscana".

Il dirigente di FdI concorda con il consigliere comunale Giacomo Melosi: "L’appello di collaborazione ci pare tardivo e di facciata: arriva senza un preliminare confronto, solo dopo aver esposto le proprie convinzioni. Legittimo, certo, ma che non dimostra l’apertura politica che vogliono far credere. Sarebbe da rigettare al mittente, ma noi siamo in consiglio per cercare di fare il bene di Pescia, non ci sottrarremo a dialogo e confronto per trovare soluzioni, non risparmiando critiche quando saremo contrari ai provvedimenti presi. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di candidare un buon amministratore, eravamo a conoscenza della situazione finanziaria. Adesso sono a rischio tutti i servizi, da quelli sociali fino al Cinema Splendor, che rischia di non vedersi confermata la convenzione e di dover chiudere".

"Questo annuncio è una dimostrazione di incapacità a programmare un’azione politica che indichi la strada verso la soluzione del problema: una Giunta eletta sì politicamente, ma che non ha il coraggio di scelte politiche e si auto-commissaria per governare senza rischiare, un modus operandi che ci dà la conferma, come se ce ne fosse di bisogno, che questa è una giunta a guida tecnica e non politica".