Affido familiare. Gli eventi dell’SdS per la promozione

Al via il ciclo di incontri informativi dedicati al tema dell’affido, per offrire accoglienza e supporto a bambini e ragazzi che vivono in situazioni di difficoltà familiare. Proprio per scoprire come diventare famiglie affidatarie e le opportunità che questo comporta, la SdS della Valdinievole ha organizzato specifiche occasioni di approfondimento, le ’Serate sull’Affido Familiare, che si svolgeranno in diverse località, con orario dalle 21 alle 23. Il primo appuntamento è previsto per il 13 febbraio a Pescia, nella Sala consiliare del Comune, mentre sono già in programma altri due incontri: il 13 marzo al Centro per le Famiglie ’Le Officine’ di Pieve a Nievole e il 9 aprile nella Sala comunale Walter Iozzelli, a Monsummano Terme.

Durante questi incontri, gli operatori che si occupano di affidamento familiare racconteranno le loro esperienze assieme alle famiglie affidatarie e risponderanno alle domande del pubblico. Gli incontri sono gratuiti e non richiedono prenotazione.

"L’affido familiare è un grande gesto di generosità e responsabilità – sostiene il presidente SdS Simona De Caro – e implica una disponibilità all’accoglienza, anche per qualche ora la settimana, di minori che hanno bisogno di trovare persone speciali e un luogo caldo e sereno dove trascorrere una parte del loro tempo".

"La SdS della Valdinievole – aggiunge il Direttore Stefano Lomi – ha deciso di investire molte energie e risorse per sviluppare la cultura dell’affido. Insieme alle professioniste dei servizi pubblici e alle operatrici delle Cooperative sociali coinvolte, è stato predisposto un vero e proprio piano di promozione dell’affido familiare".