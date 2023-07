Affidata la progettazione del Palaterme

Ulteriore passo in avanti nella procedura in corso che segue l’approvazione nella giunta comunale del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di ristrutturazione e miglioramento del Palaterme. Il Comune – rende noto l’ente – ha proceduto all’affidamento della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori del Palaterme.

La procedura di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori ha visto alla fine prevalere Archimede srl di Lucca (LU), per un ammontare di 113.567,03 euro. Il finanziamento dell’opera è assicurato dal Bando Rigenerazione Urbana, le cui risorse sono successivamente confluite del Pnrr.

Dopo l’approvazione da parte della giunta comunale del progetto di fattibilità tecnico-economica e dopo che erano stati affidati i lavori relativi alla gara per il rinforzo provvisionale delle mura di cinta dello stadio comunale, il Comune ha proceduto all’affidamento della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del più ampio intervento previsto al campo sportivo. La procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione e miglioramento dello stadio ha visto alla fine prevalere il raggruppamento temporaneo di professionisti Studio Croce srl di San Giuliano Terme (capogruppo) e Architecture & Engineering srl di Lucca per un ammontare di 76.711,44 euro.