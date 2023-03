"Adesso si cerca di scaricare controlli e responsabilità sui Comuni"

"La Regione – sono ancora le parole dei consiglieri regionali Capecchi e Fantozzi (nella foto) di Fratelli d’Italia – cerca di correre ai ripari per salvare le proprie gravi responsabilità e di scaricarle sui Comuni, imponendo loro di fare i controlli e minacciandoli, a sua volta, del diritto di rivalsa qualora lo Stato lo attivasse nei confronti dell’ente regionale stesso. Con una proposta di legge la Regione vuole passare le funzioni di controllo e sanzioni ai Comuni, provvedimento che è stato oggetto di audizione in Commissione con i sindaci dei territori interessati e i tecnici regionali che stanno cercando una soluzione migliorativa del testo, anche su nostra sollecitazione, per evitare che si scarichino sui Comuni i costi e le responsabilità e che tutto, vista la dichiarata impossibilità delle amministrazioni locali a svolgere tali funzioni, si trasformi in un enorme appesantimento burocratico incapace di ridurre davvero l’inquinamento".