Addio al gatto Bernardo, mascotte della "Pasquini"

Il gatto Bernardo e il suo diploma

Massa e Cozzile, 26 marzo 2023 – “Per chi ha conosciuto e ricorda Bernardo, il nostro gatto diplomato mascotte dell’istituto Bernardo Pasquini: da stanotte, è una stella che brilla luminosissima in cielo. Grazie per ogni tuo giorno trascorso sui banchi e per i corridoi della nostra scuola". Parole piene di affetto e di riconoscenza sulla pagina Facebook dell’istituto Pasquini per salutare un amico speciale, che rimarrà per sempre nel cuore di tutta la comunità scolastica e non soltanto: Bernardo, dolce gattone dallo splendido manto nero e dagli intelligentissimi occhioni color smeraldo, mascotte ufficiale della scuola, ha raggiunto il ponte dell’arcobaleno.

Bernardo fece capolino intorno alla scuola già molti anni fa, intorno all’estate del 2009: curioso e socievole, girottolava vicino all’istituto, si avvicinava con fiducia ed era affettuoso. Bernardo si fece amare da tutti sin dal primo momento, fino a diventare una presenza abituale e simpatica per ragazzi e adulti. Oggi è grande il dolore per la notizia del suo viaggio verso il ponte dell’arcobaleno e il post con la triste notizia è stato subito inondato di commenti: "Un pezzo di storia del Pasquini se ne va con lui…", scrive la docente e ideatrice del Dog Pride Day Clara Mingrino, che ebbe l’idea del diploma di mascotte ufficiale della scuola per lui: "Anche al quiz di Rai 1 ‘L’eredità’ – ricorda Clara – fu fatta una domanda su di lui". I commenti sono centinaia.

La dirigente scolastica del Pasquini Rachele Pirozzi esprime dispiacere, anche perché Bernardo era testimonial per educare gli alunni all’amore per gli animali. Un aspetto sottolineato dal sindaco di Massa e Cozzile Marzia Niccoli: "La presenza di Bernardo era importante per sensibilizzare bambini e adulti al rispetto e all’amore per gli animali. Sono una grande amante dei gatti e anche a livello personale sono molto dispiaciuta per la notizia". Maria Giulia Fiore, docente del Pasquini e presidente Liv Odv, ha avuto un rapporto speciale con il dolce gattone: "Con il lockdown l’ho portato a casa mia, ma è rimasto il gatto mascotte dell’istituto e tutta la comunità scolastica ha continuato a rapportarsi con lui.

Bernardo ha avuto un ruolo straordinario nell’attività di pet therapy a scuola. Nel diploma di mascotte c’è scritto: ‘Per il suo attaccamento alla scuola, per svolgere quotidianamente e gratuitamente attività di pet therapy, per sviluppare il senso civico, di responsabilità e empatia verso tutti gli esseri viventi ". Maria Giulia Fiore e Clara Mingrino hanno proposto di dedicare una statua al mitico Bernardo, anche perché molte persone hanno chiesto iniziative in suo ricordo e il sindaco Marzia Niccoli si dichiara disponibile a realizzare questo progetto.