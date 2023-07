Addio alla commerciante Clementina Grelloni

Montecatini Terme, 18 luglio 2023 - Si è spenta a 86 anni Clementina Grelloni, imprenditrice rampolla della famiglia che nel 1931 fondò l’attività della famosa polleria al mercato coperto. Simpatica e sempre sorridente, aveva l’animo gentile e accogliente dei montecatinesi di un tempo. Lascia un vuoto enorme. Suo marito Amos Morini era scomparso nel luglio del 2000. Lascia i figli Carlo e Simonetta e gli amati nipoti.

Il mercato coperto da anni è abbandonato al proprio destino dalla politica e dalla burocrazia, ma la famiglia Grelloni-Morini non si è arresa e ha proseguito con tenacia e successo la propria attività di alta qualità appena fuori dall’area dello stesso mercato. Il funerale verrà celebrato quest’oggi in via Marruota, quartiere in cui la famiglia Morini ha vissuto per lungo tempo.