Addio Alfio Pace, storico ristoratore di Pescia: ricordo e commiato

Ha lottato a lungo. Era nel suo carattere. Nelle prime ore del mattino di ieri, però, il suo cuore si è arreso. E dopo 81 anni dedicati al lavoro e alla famiglia, Alfio Pace ha chiuso gli occhi per sempre, lasciando nel dolore la moglie Luana Pucci e i figli Fulvio e Alessandro. Un dolore che è condiviso da una città che si era affezionata ad Alfio, apprezzato titolare del ristorante-pizzeria Pucci, un’attività che era stata avviata nel 1950 dal suocero, Giulio, che sotto la sua guida era cresciuta, e che adesso è portata avanti dai figli. "La famiglia Schiavelli è sempre stata molto legata ai Pace- ci ha detto Federico, figlio di Alessandro, ristoratore in una famiglia di ristoratori –Alessandro, poi, è mio coetaneo; sono cresciuto nella loro vecchia bottega, fino a quella nuova. Alfio è stato uno degli ultimi anfitrioni, re dell’accoglienza, carismatico, simpatico, giocherellone. Un maestro per tutti noi. La mia generazione ha solo avuto da imparare da un personaggio come lui. Amava questo mestiere, e trasmetteva la sua passione". I suoi scherzi della tazzina da caffè rovesciata e del vassoio che cade a terra hanno fatto sussultare, e poi divertire, generazioni intere di avventori del ristorante. Anche l’ex sindaco Roberto Fambrini ha voluto ricordarlo: "Un altro pezzo della storia di Pescia che se ne va- ha detto –in compenso ci sono i figli a farcelo ricordare degnamente. È stato un maestro di vita e di educazione. Educato e divertente, senza mai essere volgare. Un grande professionista, una grande persona, che mancherà alla famiglia e a tutta la città". Oggi alle 17, il funerale in San Michele.

Emanuele Cutsodontis