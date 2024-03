Addio ai pali in cemento di viale Bustichini

L’amministrazione comunale ha finanziato e affidato i lavori relativi alla rimozione di tutti i pali in cemento, una volta in uso alla distribuzione dell’energia elettrica o alla pubblica illuminazione, che da anni sono presenti sui marciapiedi di viale Bustichini, senza che questo abbia alcuna utilità pubblica o minimo senso. Sono 15 le strutture che verranno rimosse nelle prossime settimane. "Un intervento – commenta l’amministrazione - che porta ulteriore decoro alla città e rimuove potenziali fonti di pericolo. Il costo complessivo è di circa 5.600 euro, e include il trasferimento in discarica del materiale. Il lavoro sarà eseguito da un’azienda pratese del settore".

La presenza dei vecchi pali in cemento per la distribuzione dell’energia elettrica o per l’illuminazione pubblica, in effetti, è stato segnalato più volte segnalata dai cittadini, preoccupati per le condizioni in cui versano. Il Comune sta provvedendo a eliminare questi elementi nei vari quartieri di Montecatini.