Addio a Rosaspina. Il ’secondo’ di Bellei

Ha fatto appena in tempo a festeggiare 87 anni, un paio di settimane fa. Rolando Rosaspina, storico driver del Sesana, se n’è andato ieri mattina all’ospedale di Pescia.

La sua è stata una carriera particolare. Per quarant’anni è stato il ’secondo’ del grande Nello Bellei alla celebre scuderia Kyra. Quando Bellei lo chiamò Rolando non ci pensò un minuto, anche se in un primo momento in scuderia c’erano solo un paio di cavalli.

Ma di lì a poco la scuderia s’ingrandì e arrivarono tanti successi. Ogni volta che Rolando venne chiamato a sostituire il ’maestro’, i risultati non mancarono. Rosaspina non si pentì mai di quella scelta e rimase fedele ai tradizionali colori bianco e celesti fino in fondo.

Il sodalizio fra Bellei e Rosaspina andò oltre il rapporto professionale. I due, infatti, divennero grandi amici. "È stata un’amicizia fraterna – ricordava nelle interviste Rolando – si dormiva insieme, si mangiava insieme, se aveva soldi lui li avevo io… insomma eravamo tutt’uno ed è durata finché non è morto. Più di 40 anni insieme".

Dopo la scomparsa di Nello Bellei, Rolando aveva collaborato con il nipote Alessandro, prima di ritirarsi.

Apparteneva a una famiglia che con i cavalli aveva sempre avuto a che fare. Il capostipite Felice aveva addirittura corso il Palio di Bientina negli ultimi anni del Settecento.

Il passaggio al trotto era avvenuto con il padre Eugenio, vincitore tra l’altro di un premio Cupolone a Firenze.

Al trotto si erano dedicati anche i tre figli, Rolando, Giacomo e Ulderigo. Lascia la moglie Teresa, e le figlie Cristina e Antonella. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa del Corpus Domini.