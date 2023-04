Addio a Maria Paola storica custode Marchi e fondatrice dell’Auser

Ieri, alla Chiesa di Santo Stefano, si sono presentati in tanti per porgerle l’estremo saluto. Maria Paola Marchi era molto conosciuta in città: aveva lavorato per tanti anni all’Istituto Tecnico Commerciale Marchi, come collaboratrice scolastica. Anche il marito, Piero Pieroni, fino al momento della sua scomparsa, all’inizio di maggio del 2017, quando aveva 74 anni, era molto impegnato, sia nella vita del rione Ferraia che nel mondo del calcio, in particolare giovanile. I soci dell’Auser di Pescia hanno voluto rivolgere un pensiero alla ‘loro’ Maria. "Il 16 gennaio 1996, insieme ad altre nove donne, Maria Paola ha reso alla città di Pescia un grande servizio socialecostituendo una consociata Auser".