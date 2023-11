Addio a Leonardo "Colore". Storico artigiano tessile

La comunità perde il suo ‘Colore’ l’uomo che portava ovunque il sorriso. Nella serata di venerdì 10 novembre, all’ospedale San Jacopo di Pistoia, si è spento Leonardo Gorgeri, 87 anni, da tutti conosciuto con il soprannome ‘Colore’. Il funerale si svolgerà domani – lunedì 13 novembre –, alle 14.30 nella chiesa di San Michele, partendo dall’abitazione di via don Bosco dove è allestita la camera ardente. Ex artigiano nel settore tessile, si dedicava con amore alla sua famiglia, ma era stato anche un attivissimo volontario dell’associazione Vacchereccia di San Michele, sempre disponibile a collaborare alle varie iniziative in paese.

Era un assiduo frequentatore del bocciodromo del parco Pertini e pure in quel luogo non esitava a dare una mano se era necessario. Non solo, era sempre pronto ad aiutare gli amici quando si rendeva conto che avevano delle necessità. Tutto questo era sempre illuminato dal sorriso e dalla cordialità. Lascia nel dolore la moglie Paola, i figli Gianni e Alessia, i nipoti, il genero, la nuora e tutti i parenti e amici che hanno condiviso con lui tanti momenti di impegno per gli altri e di socializzazione.

Il soprannome ‘Colore’ gli era stato dato scherzosamente dagli amici di gioventù, quando Leonardo Gorgeri era un ragazzino con la pelle molto chiara e cominciarono a chiamarlo ‘Colore’ con affettuosa ironia. Un appellativo che l’ha accompagnato per tutta la vita, tanto che in famiglia e nella società nessuno lo chiamava Leonardo: sicuramente molti non sanno neppure il suo nome all’anagrafe. E Leonardo, nel corso della sua vita, ha portato veramente ondate di ‘Colore’ nella sua comunità: il suo volto era sempre sorridente, amava conversare e scherzare, ma sapeva prendere sul serio quelle situazioni in cui era necessario dedicarsi agli altri. Mancherà a tutti.

Piera Salvi