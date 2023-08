Addio a Giancarlo Giglioli, portiere storico di Ponte Buggianese

A Colle di Sassa, in provincia dell’Aquila, si sono svolte le esequie di Giancarlo Giglioli. Si sono presentati in molti alla Chiesa di Santa Giusta per dare l’estremo saluto alla 73enne bandiera del calcio locale, per tanti anni apprezzatissimo portiere dell’Aquila a cavallo fra la serie C e la serie D, dopo aver disputato la stagione 1965-66 con la Lucchese del presidente Quirico Baccelli e del tecnico Mido Bimbi, al fianco di Mario Conti, Luigi Buglioni, Giuseppe Fiaschi e Bruno Matassini. La squadra alla fine si piazzò al 13° posto nel girone B di serie C. Verso la metà degli anni ’70 il trasferimento al Termoli. Appese le scarpette al chiodo, iniziò una nuova vita da commerciante; poi entrò nella locale Banca di Credito Cooperativo, dove ha lavorato fino alla pensione. Ne piangono la scomparsa la moglie Carla e i figli Alessio, Paolo e Giovanna.