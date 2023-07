Addio a Casciani, principe del foro La scomparsa del noto avvocato

di Gabriele Galligani

Se n’è andato ieri pomeriggio l’avvocato Claudio Casciani, autentico Principe del foro di Pistoia, grande penalista protagonista dei maggiori processi della nostra provincia.

Con lui scompare una figura storica del mondo forense, memorabili nei tribunali le sue arringhe difensive appassionate, combattive e tecnicamente perfette. Una lezione per i giovani avvocati. La battuta sempre pronta, lo sguardo intelligente. Anche nei casi più difficili aveva sempre la parola giusta per il suo assistito. Era un talento giuridico non comune.

La sua scomparsa ha colto tutti di sorpresa. Tempo fa aveva avuto un infarto, ma dopo un periodo di ricovero in ospedale, sembrava che la sua tempra l’avesse spuntata. Era tornato a casa e al suo studio in piazza martini a Monsummano Terme. E invece ieri è arrivata la notizia della sua morte.

Claudio Casciani era nato a Pieve a Nievole l’11 novembre del 1935. Era dunque anche uno dei decani degli avvocati pistoiesi. La sua iscrizione all’albo è del 10 maggio del 1962, mentre quella all’albo speciale dei cassazionisti e giurisdizioni superiori è del 18 febbraio del 1978. E’ stato naturalmente più volte presidente della Camera penale di Pistoia. Anzi è stato lui più di trent’anni fa a essere in prima fila per la sua ricostituzione. Tanto che poi dopo aver lasciato la presidenza, i colleghi vollero attribuirgli il ruolo di presidente onorario.

"E’ stato un maestro per tanti - dice la sindaca di Monsummano Terme Simona De Caro che non nasconde il dolore per la scomparsa del collega - a lui ero molto legata, le nostre famiglie si conoscevano e si frequentavano. E’ una grave perdita per l’avvocatura pistoiese. Lui era il migliore di tutti. Su questo non ci sono dubbi".

Come dicevamo nella sua lunghissima carriera di penalista l’avvocato Casciani è sempre stato uno dei protagonisti dei maggiori processi che si sono svolti nella nostra provincia. Sempre in prima fila anche per difendere il ruolo del legale all’interno del processo nel corso delle varie riforme che hanno riguardato la giustizia. L’ultima sua battaglia è recente, nel 2019, dopo la riforma della disciplina della prescrizione nel processo penale. Casciani con i suoi colleghi era in prima fila nella manifestazione indetta in piazza del Duomo a Pistoia. Con lui scompare una grande figura di avvocato e di uomo.