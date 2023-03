Acquedotto, lavori in via Boito Sostituita l’attuale condotta per potenziare il servizio idrico

Quando si parla di servizio idrico, ci sono progetti la cui importanza non si misura soltanto con la lunghezza delle tubazioni o con l’importo dei lavori. Ne è un esempio l’intervento di Acque pronto a partire la prossima settimana nel comune di Monsummano Terme, per il risanamento della condotta idrica in via Boito: un lavoro che comporta un investimento di circa 50mila euro e che porterà alla sostituzione di “appena” 100 metri di tubazioni, ma che è ben più significativo dei singoli numeri, vista la situazione che andrà a sanare. L’intervento era infatti atteso da tempo dai residenti, per superare in modo definitivo i disagi dovuti alla vetustà dell’attuale infrastruttura, il cui repentino deterioramento aveva causato diverse rotture in passato. Mentre svolgeva i necessari “interventi tampone”, il gestore idrico del Basso Valdarno e della Valdinievole aveva messo a punto gli ultimi dettagli di un lavoro risolutivo che, grazie anche alla stretta sinergia con l’amministrazione comunale, è pronto a entrare nel vivo. Il progetto garantirà anche un potenziamento del servizio: le nuove condotte saranno infatti composte in ghisa sferoidale, e avranno un diametro maggiore rispetto alle tubazioni ora in funzione. Inoltre verranno realizzati ex novo tutti gli allacci d’utenza. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, sarà necessario chiudere l’accesso al traffico veicolare in via Boito per tutta la durata dell’intervento che, salvo imprevisti legati al meteo, dovrebbe concludersi entro aprile. I risultati attesi sono l’eliminazione del rischio di perdite e il miglioramento complessivo del servizio per qualità e continuità. Infine, trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno, il Comune procederà alla riasfaltatura del manto stradale.