Acquedotto di via Colonna Acque Spa conclude i lavori

Con il collegamento della nuova infrastruttura alla rete idrica esistente, è terminato l’intervento di Acque Spa sul tratto di acquedotto passante per via Colonna. Sono stati sostituiti poco più di 200 metri di tubazioni, per un investimento da circa 90mila euro.

"I lavori – spiega il Comune – sono avvenuti nell’ambito della costruzione della nuova rotatoria che Rfi sta realizzando come intervento propedeutico al raddoppio della linea ferroviaria. Già nel 2020 Acque Spa aveva colto l’occasione per ammodernare oltre 1,2 chilometri della condotta del Pollino, collocando le nuove tubazioni in posizione diversa, così da eliminare ogni possibile interferenza con la rete ferroviaria e al contempo assicurare maggiore longevità all’infrastruttura idrica. Anche nel caso di via Colonna è stato raggiunto un miglioramento del servizio in termini di qualità e continuità, cui ha contribuito anche il risanamento degli allacci d’utenza".

Il sindaco Gilda Diolaiuti esprime soddisfazione per un’opera che "ha portato ad ammodernare una parte dell’acquedotto pievarino. La conclusione delle attività di Acque, permette adesso di ripartire a pieno regime con il cantiere Rfi per la realizzazione della rotonda che immetterà sul nuovo cavalcavia, opera che consentirà di superare finalmente i passaggi a livello".

"Sebbene di minore entità per impatto ed estensione – dice il presidente di Acque, Giuseppe Sardu – rispetto ai lavori sul Pollino, l’intervento in via Colonna garantisce importanti benefici in termini di qualità del servizio ma anche di utilizzo corretto delle risorse. L’aver preceduto il rifacimento della rotonda eviterà infatti di dover intervenire in futuro su un tratto di strada appena riqualificato".