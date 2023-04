Acquedotto Centomila euro di investimento

Si è recentemente concluso l’intervento sull’acquedotto in via del Ponte alla Ciliegia, nel comune di Chiesina Uzzanese. Il progetto ha comportato un investimento di poco meno di 100mila euro e ha portato alla sostituzione di 200 metri di nuove condotte.

"L’importanza del lavoro eseguito da Acque Spa – dichiara quest’ultima azienda – e pianificato in sinergia con l’amministrazione comunale non si misura soltanto con i numeri, ma anche e soprattutto con i benefici che garantirà d’ora in avanti. L’intervento era infatti atteso da tempo dai residenti per superare in modo definitivo i disagi dovuti alla vetustà della infrastruttura prima in funzione, il cui rapido deterioramento aveva causato diverse rotture in passato. Così, mentre il gestore idrico del Basso Valdarno e della Valdinievole svolgeva i necessari interventi tampone, Ingegnerie Toscane progettava il lavoro risolutivo che è stato adesso ultimato e che garantisce anche un potenziamento del servizio. Le nuove tubazioni sono infatti realizzate in ghisa sferoidale e hanno un diametro maggiore rispetto alle condotte mandate in pensione. Considerato anche il rifacimento degli allacci d’utenza, il risultato è un tratto di acquedotto completamente ammodernato. I benefici attesi sono l’eliminazione del rischio di perdite e il miglioramento complessivo del servizio per qualità e continuità. Nelle prossime settimane – conclude Acque Spa – una volta trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno, sarà garantita infine anche la riasfaltatura del manto stradale".