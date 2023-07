Acqua termale per curare la pelle Ne ha parlato a Seoul Torello Lotti al congresso di dermatologia

L’acqua termale di Montecatini, nel massimo momento di crisi nella storia dell’azienda, riceve una nuova validazione scientifica a livello internazionale che apre le porte a nuove prospettive terapeutiche per la cura delle malattie della pelle. Il dermatologo montecatinese Torello Lotti, prorettore e docente di all’università Marconi di Roma, nonché accademico d’Italia, ha da poco partecipato al congresso asiatico di dermatologia a Seul, capitale della Corea del Sud, dove erano presenti circa tremila persone, con i più importanti addetti ai lavori di varie nazioni.

Gli specialisti che, come Lotti, provenivano da altri continenti, sono stati invitati con criteri assai selettivi. Il docente universitario montecatinese, nell’occasione, ha presentato il suo ultimo libro di dermatologia integrata, pubblicato a Oxford. Nel volume si parla delle citochine, ormoni o messaggeri chimici ad elevata specificità, prodotti dalle cellule del sistema immunitario, che agiscono sulla cellula bersaglio.

Del tutto slegate dal concetto di farmaci classici, le citochine sono molecole di segnalazione cellulare che favoriscono la comunicazione tra cellule, dirigendosi verso le aree soggette a infiammazione, infezione e traumi. Possono curare le forme più gravi di psoriasi, acne ed eczemi con pruriti. Nel volume, c’è un capitolo all’effetto delle acque di Montecatini in questo ambito e in quello validato da ricerche di oltre cento anni in merito alla cura idropinica. Lotti ha voluto così ricordare due degli aspetti curativi delle acque della sua città, quelli dermatologico, ancora poco sfruttato, e la classica terapia del bicchiere, che ha fatto la fortuna della città.

Le Terme, per i prossimi anni, facendosi trovare pronte già al termine della procedura di concordato, la cui omologazione dovrebbe essere confermata l’11 luglio dal tribunale fallimentare di Pistoia, non potranno fare a meno di attrezzarsi per fornire cure ancora piu adeguate dal punto di vista dermatologico sia negli stabilimenti, sia con prodotti derivati in distribuzione nazionale e internazionale.

La ripartenza sanitaria potrebbe rivelarsi capace di attirare una clientela di grande qualità in città. Lotti ha fatto un’importante azione di promozione tra i circa 3mila colleghi di alto livello che lavorano in tutta l’Asia. E già questo è un passo avanti importante.

Al termine del congresso, il docente universitario ha ricevuto un certificato di apprezzamento. Lotti, che visita anche in studio a Montecatini, è già ripartito per Shangai, dove partecipa al congresso mondiale di dermatologia, senza dimenticare i valori curativi delle acque di Montecatini.

