’Acqua in bocca ma non troppo’ con Veltroni

È pronta a partire la settima edizione di "Acqua in bocca ma non troppo". La rassegna, condotta da Simona Peselli, si svolge all’interno dello stabilimento termale Tettuccio, e riparte domani alle 17.30, nel caffè storico, con Walter Veltroni e il suo nuovo libro. "I fratelli che volevano cambiare il mondo - La storia di John e Bob Kennedy" è il racconto di due fratelli uniti dalla stessa passione politica e dalla spinta verso la libertà. L’ambizione di cambiare l’America e il mondo intero, un sogno che sembra infranto, ma non lo è.

Tutto ha inizio con una chiave misteriosa che nonna Lina mette tra le mani di Giovanni, poco prima di morire. Come in una caccia al tesoro, il ragazzo si mette sulle tracce del prezioso regalo che la nonna ha nascosto per lui tra i ricordi della casa di famiglia. La chiave lo conduce al lucchetto di un vecchio diario scritto con una calligrafia minuta. Sfogliando quelle pagine, Giovanni fa un salto indietro nel tempo al 1960. Scopre una nonna emigrata negli Stati Uniti, la sua passione per la politica e per un giovane senatore democratico in corsa per le elezioni presidenziali. E’ John Fitzgerald Kennedy, o semplicemente Jack, come molti lo chiamano, e ha deciso di cambiare l’America. Lina partecipa alla sua campagna elettorale, esulta per la sua vittoria, alcuni anni dopo prende parte alla battaglia per i diritti civili e contro i pregiudizi razziali del fratello più giovane di John, Robert Kennedy. I fratelli Kennedy pagano caro il proprio sogno: saranno entrambi assassinati.