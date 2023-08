Acqua, ancora disagi Di nuovi in via del Colle

A seguito dell’ennesima rottura dell’acquedotto comunale in via dei Colli, cosa fin troppo frequente che crea disagio ai residenti ed è indice di una situazione di inefficienza infrastrutturale di cui ovviamente non si può far colpa all’azienda che ha in capo la gestione integrata delle risorse idriche da un paio d’anni, il vicesindaco Alessandro Sartoni ha avuto colloqui coi tecnici di Acque Spa per fare un punto sulla situazione per tendere, nel tempo necessario, alla definizione di un intervento risolutivo. Il gestore ha dato disponibilità a venire incontro alle esigenze cittadine informando che è in corso la predisposizione degli elaborati per richiedere i necessari permessi per la sostituzione integrale della condotta nella zona in questione, oltre che individuare i fondi necessari per la realizzazione di un investimento che non era ricompreso all’interno della programmazione del periodo. E’ ragionevole pensare che la soluzione effettiva e definitiva sia attuabile nel corso del 2024.